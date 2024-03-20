МУПу «Центральный» выделят 56 млн рублей из бюджета Владивостока на «обнуление»

По словам Пейхвассера, на содержании мупа находится 531 дом, 200 из которых назначены прямым решением и больше 300 — в связи тем, что собственники не смогли определить для себя управляющей организации. В 2023 году жильцам было в общем начислено 91 млн коммунальных платежей, не считая пени. Оплачено — только 75 млн. История повторяется из года в год и привела к накопления существенного долга в 57 млн.