МУПу «Центральный» выделят 56 млн рублей из бюджета Владивостока на «обнуление»

Во Владивостоке МУП «Центральный» будет спасен от банкротства за счет бюджетной инъекции. Муниципальная управляющая компания сейчас обслуживает самый удаленный и неликвидный жилой фонд дальневосточный столицы. Частные организации отказываются заходить на ветхие бараки, а их жильцы многолетними неуплатами накопили многомиллионные долги, поставив предприятие под грань банкротства. Ситуацию разбирали на бюджетном комитете Думы Владивостока, 20 марта, где депутаты с представителями мэрии пришли к общему знаменателю — социальное предприятие необходимо спасать «обнулением». Для этого из бюджета направят 56 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
Глава управления напомнил, что МУП выполняет социальную функцию — на его балансе находится «самый худший жилфонд Владивостока», а также объекты на удаленных территориях — островах Русском и Попова и селе Береговое. Значимая часть находится в муниципальной собственности.
«Мы не можем определить их на обслуживание. Управляющие организации просто отказываются, — отметил чиновник. — Администрация регулярно проводит конкурсу по подбору УК, но на них никто не выходит».
По словам Пейхвассера, на содержании мупа находится 531 дом, 200 из которых назначены прямым решением и больше 300 — в связи тем, что собственники не смогли определить для себя управляющей организации. В 2023 году жильцам было в общем начислено 91 млн коммунальных платежей, не считая пени. Оплачено — только 75 млн. История повторяется из года в год и привела к накопления существенного долга в 57 млн.
По словам профильного вице-мэра Владивостока Тараса Фищука, судебные перипетии только усугубляют ситуацию. Приставы оставляют на счетах предприятия средств, которых «впритык» хватает на выдачу заработной платы сотрудникам. Финансовая инъекция, по словам чиновника, позволит «обнулить» ситуацию, привести к оздоровлению мупа. А в дальнейшем сбалансировать финансовые показатели помогут тарифными рычагами и привлечением частных УК, которым планируют покрывать разницу между «социальным» и «экономически-обоснованным» платежами жильцов.
Напомним, что МУП «Центральный» наравне с многими другими городскими мупами вскоре ждет реорганизация в акционерные общества. В мэрии ранее уточнили, что смена формы собственности позволит увеличить объём оказываемых услуг за счет возможности их более гибкого применения в зависимости от потребности УК и ТСЖ. Также у предприятия появится возможность «увеличения клиентской базы за счет участия в конкурсах на оказание услуг и увеличения объёма оказываемых услуг за счет введения дополнительных услуг».