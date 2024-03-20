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Омские участники СВО и их семьи получают льготу на транспортный налог

Для участников СВО и их семей в Омской области установлена льгота по транспортному налогу. Об этом напомнили в Управлении Федеральной налоговой службы в Омской области.

«За налоговые периоды 2022 и 2023 года в Омской области для участников СВО (мобилизованные, добровольцы, контрактники) и членов их семей в соответствии с Законом Омской области от 18.11.2002 № 407-ОЗ установлена льгота по транспортному налогу. Она применяется в отношении одного зарегистрированного на физическое лицо легкового автомобиля, либо мотоцикла или мотороллера независимо от мощности двигателя», — заявили в ведомстве.

Также от уплаты транспортного налога освобождаются супруга (супруг) погибшего (умершего) участника СВО по одному зарегистрированному на физическое лицо легковому автомобилю с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил включительно, либо мотоциклу или мотороллеру независимо от мощности двигателя.

Уточняется, что льгота предоставляется в проактивном порядке на основании сведений, полученных из Министерства труда и социального развития Омской области.

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