Омские участники СВО и их семьи получают льготу на транспортный налог

«За налоговые периоды 2022 и 2023 года в Омской области для участников СВО (мобилизованные, добровольцы, контрактники) и членов их семей в соответствии с Законом Омской области от 18.11.2002 № 407-ОЗ установлена льгота по транспортному налогу. Она применяется в отношении одного зарегистрированного на физическое лицо легкового автомобиля, либо мотоцикла или мотороллера независимо от мощности двигателя», — заявили в ведомстве.