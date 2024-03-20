Необычную башню с часами начали строить в екатеринбургском Академическом

Особое внимание авторы проекта уделили архитектурному облику управы — она будет выполнена в классическом стиле в форме полуциркульной дуги. Увенчает ансамбль башня с часами. Ее шпиль будет достигать в высоту 44,4 м. Здание будет гармонировать с другим значимым объектом района — Храмом Святых божиих строителей.