Необычную башню с часами начали строить в екатеринбургском Академическом

Работы осуществляет АО СЗ «РСГ-Академическое». В компании сообщили, что здание администрации будет трехэтажным. Общая его площадь составит 3 800 кв. м, оно рассчитано на размещение 131 служащего. Для удобства маломобильных граждан предусмотрен лифт. Торжественные приемы районная администрация сможет проводить в универсальном зале, рассчитанном на 200 посадочных мест.
Особое внимание авторы проекта уделили архитектурному облику управы — она будет выполнена в классическом стиле в форме полуциркульной дуги. Увенчает ансамбль башня с часами. Ее шпиль будет достигать в высоту 44,4 м. Здание будет гармонировать с другим значимым объектом района — Храмом Святых божиих строителей.
На данный момент ведутся работы по подготовке строительной площадки и обустройству котлована.
Напомним, что сейчас администрация восьмого района Екатеринбурга располагается в модульном здании на улице профессора Матвеева, 1.