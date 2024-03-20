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Необычную башню с часами начали строить в екатеринбургском Академическом

В екатеринбургском Академическом началось строительство здания администрации района. Оно разместится на участке, примыкающем к улице Вильгельма де Геннина и к Преображенскому парку.

Источник: пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое»

Работы осуществляет АО СЗ «РСГ-Академическое». В компании сообщили, что здание администрации будет трехэтажным. Общая его площадь составит 3 800 кв. м, оно рассчитано на размещение 131 служащего. Для удобства маломобильных граждан предусмотрен лифт. Торжественные приемы районная администрация сможет проводить в универсальном зале, рассчитанном на 200 посадочных мест.

Особое внимание авторы проекта уделили архитектурному облику управы — она будет выполнена в классическом стиле в форме полуциркульной дуги. Увенчает ансамбль башня с часами. Ее шпиль будет достигать в высоту 44,4 м. Здание будет гармонировать с другим значимым объектом района — Храмом Святых божиих строителей.

На данный момент ведутся работы по подготовке строительной площадки и обустройству котлована.

Напомним, что сейчас администрация восьмого района Екатеринбурга располагается в модульном здании на улице профессора Матвеева, 1.

строительство