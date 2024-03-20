Челябинцев предупредили, что долги за отопление могут обернуться дополнительными тратами

Высокую платёжную дисциплину демонстрируют лишь 74% жителей города (данные по клиентам «УСТЭК-Челябинск»). У остальных есть задолженность. При этом каждый пятый собственник жилья не вносил плату за отопление с начала года. Доля злостных должников, то есть тех, кто не платил за ресурс более трёх месяцев, составляет 16%. А общая сумма долга превысила 2,26 миллиарда рублей.
Коммунальные услуги нужно оплачивать до 10 числа месяца, следующего расчётным, отметили в компании. Далее у челябинцев на погашение задолженности есть ещё месяц. Если деньги в этот период не поступают, то начисляются пени за каждый день просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования, а с 91 дня — 1/130 ставки рефинансирования. Пени рассчитываются, исходя из ключевой ставки 9,5% годовых, которая действовала на 27 февраля 2022 года. В итоге суммы штрафных санкций набегают немалые. Чтобы не попасть в долговую яму, энергетики рекомендуют оплачивать счета за отопление ежемесячно и в полном объёме.
— Наша компания каждый месяц напоминает об оплате через мессенджеры, личный кабинет и электронную почту, — отметил первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыт» Андрей Святых. — Если платежей нет более двух месяцев, направляет уведомление о возможных последствиях, сообщает о долге по телефону. Далее в дело вступает тяжёлая артиллерия — наши юристы. Деньги списываются через суд в принудительном порядке.
Последствия неплатежей могут быть плачевными — блокировка счетов, невозможность пользоваться банковскими картами, списание денег с заработной платы или пенсии, отказ в выезде заграницу, даже Абхазия становится недоступной.
Напомним, оплатить электроэнергию и отопление без комиссии можно: в личном кабинете «Уралэнергосбыт», в личном кабинете Единого расчётного центра «Уралэнергосбыт»; на сайте компании uralsbyt.ru без регистрации в разделе «Оплата»; в онлайн и офлайн-сервисах Сбербанка.