Челябинцев предупредили, что долги за отопление могут обернуться дополнительными тратами

Коммунальные услуги нужно оплачивать до 10 числа месяца, следующего расчётным, отметили в компании. Далее у челябинцев на погашение задолженности есть ещё месяц. Если деньги в этот период не поступают, то начисляются пени за каждый день просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования, а с 91 дня — 1/130 ставки рефинансирования. Пени рассчитываются, исходя из ключевой ставки 9,5% годовых, которая действовала на 27 февраля 2022 года. В итоге суммы штрафных санкций набегают немалые. Чтобы не попасть в долговую яму, энергетики рекомендуют оплачивать счета за отопление ежемесячно и в полном объёме.