Алименты в Казахстане: где живут злостные неплательщики

Жертвами таких правонарушений стало 158 человек (против 166 человек годом ранее). Их численности за год сократилась на 4,8%. Среди жертв 151 женщина, 9 несовершеннолетних, 2 учащихся школ. В возрастном разрезе среди жертв 38 человек — совершеннолетняя молодежь до 30 лет, 82 человека — в возрасте от 30 до 39 лет, 24 человека — от 40 до 49 лет, 1 человек — от 50 до 59 лет, 4 человека — старше 60 лет.