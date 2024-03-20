Алименты в Казахстане: где живут злостные неплательщики

В региональном разрезе чаще всего уголовные правонарушения в секторе регистрировались в Алматинской (38 случаев, годовой рост — на 46,2%), Костанайской (19 случаев, как и годом ранее), Восточно-Казахстанской (17 случаев, плюс 54,5%), Карагандинской (13 случаев, плюс 8,3%) и Павлодарской (11 случаев, плюс 22,2%) областях. Меньше всего случаев зарегистрировали в Туркестанской, Актюбинской областях и в Алматы (по одному случаю в каждом из регионов).
Жертвами таких правонарушений стало 158 человек (против 166 человек годом ранее). Их численности за год сократилась на 4,8%. Среди жертв 151 женщина, 9 несовершеннолетних, 2 учащихся школ. В возрастном разрезе среди жертв 38 человек — совершеннолетняя молодежь до 30 лет, 82 человека — в возрасте от 30 до 39 лет, 24 человека — от 40 до 49 лет, 1 человек — от 50 до 59 лет, 4 человека — старше 60 лет.
Численность нарушителей в секторе выросла на 29,6% за год, до 70 человек. Основная часть — по официальным данным безработные.
Чаще всего не исполняли свои обязанности нарушители в возрасте 30−39 лет (39 человек), 40−49 лет (17 человек), 21−29 лет (11 человек). Ещё 2 человека среди нарушителей — граждане в возрасте 18−20 лет, 1 человек — в возрасте 50−59 лет.
Установленная сумма ущерба, причинённого правонарушениями по неуплате средств на содержания детей, нетрудоспособных родителей и супругов, по итогам января-февраля текущего года составила 100,3 млн тг, на 43,6% больше, чем годом ранее.
Большая часть пришлась ожидаемо на ущерб физическим лицам — 92,9 млн тг, годовой рост — на 33,1%. Еще 4,6 млн тг пришлось на ущерб государству, и 2,7 млн тг составил ущерб юридическим лицам.
Возмещённая в ходе досудебного расследования сумма составила 18,1 млн тг (все — по ущербу физлицам), на 38,4% больше, чем за январь-февраль прошлого года.