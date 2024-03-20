Как будет работать новая доступная ипотечная программа в Казахстане?

«Это дополнительно позволит охватить около 12 тысяч семей. Самых нуждающихся и здесь в отличии от программы “Отау” здесь участвуют не только вкладчики “Отбасы банка”, но и другая категория. В первую очередь те, кто стоят на очереди в местных исполнительных органах на получение жилья, так называемые очередники, это молодые семьи, это жители моногородов, районов, сёл. Охват у данной программы более широкий. И ставка будет льготная, для очередников 7%, а для остальных — 9%».