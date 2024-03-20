Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные IT-регионы страны назвали аналитики

Оборот в области компьютерного программирования и консультаций превысил триллион тенге. В течение января-декабря 2023 года общий объём предоставленных услуг в сфере компьютерного программирования, а также в области консультаций и других связанных с этим услуг достиг 1,1 триллиона тенге. Это на 41,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает El.kz со ссылкой на Finprom.

Источник: EL.kz

Для сравнения: за тот же период предыдущего года отмечался рост услуг в данной области на 54,8%, доходя до 777,2 миллиардов тенге.

Большая часть услуг в IT-секторе Казахстана приходится на разработку программного обеспечения, достигнув 599 миллиардов тенге, что на 60,3% больше по сравнению с предыдущим годом.

Следом за этим идут услуги по консультациям и практическому применению информационных технологий, которые составили 79,2 миллиарда тенге, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, а также услуги по сопровождению программного обеспечения на сумму 72 миллиарда тенге, что на 86,7% больше, чем в предыдущем году.

В контексте регионов, Алматы лидирует в оказании IT-услуг с суммой 579,3 миллиарда тенге, что на 52,2% больше по сравнению с прошлым годом.

На втором месте находится Астана с 402,5 миллиарда тенге, увеличившись на 25,2% за год. Далее следуют Карагандинская область (17,3 миллиарда тенге, рост на 0,7%), Западно-Казахстанская область (16 миллиардов тенге, увеличение в 3,8 раза) и Костанайская область (11,4 миллиарда тенге, рост на 78,7%).

Наименьшее количество услуг в IT-секторе было предоставлено в Улытауской (192,1 миллиона тенге), Туркестанской (542,1 миллиона тенге) и Жетысуской (1,2 миллиарда тенге) областях.

экономика
технологии