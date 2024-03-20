Главные IT-регионы страны назвали аналитики

Оборот в области компьютерного программирования и консультаций превысил триллион тенге. В течение января-декабря 2023 года общий объём предоставленных услуг в сфере компьютерного программирования, а также в области консультаций и других связанных с этим услуг достиг 1,1 триллиона тенге. Это на 41,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает El.kz со ссылкой на Finprom.