Главные IT-регионы страны назвали аналитики

Для сравнения: за тот же период предыдущего года отмечался рост услуг в данной области на 54,8%, доходя до 777,2 миллиардов тенге.
Большая часть услуг в IT-секторе Казахстана приходится на разработку программного обеспечения, достигнув 599 миллиардов тенге, что на 60,3% больше по сравнению с предыдущим годом.
Следом за этим идут услуги по консультациям и практическому применению информационных технологий, которые составили 79,2 миллиарда тенге, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, а также услуги по сопровождению программного обеспечения на сумму 72 миллиарда тенге, что на 86,7% больше, чем в предыдущем году.
В контексте регионов, Алматы лидирует в оказании IT-услуг с суммой 579,3 миллиарда тенге, что на 52,2% больше по сравнению с прошлым годом.
На втором месте находится Астана с 402,5 миллиарда тенге, увеличившись на 25,2% за год. Далее следуют Карагандинская область (17,3 миллиарда тенге, рост на 0,7%), Западно-Казахстанская область (16 миллиардов тенге, увеличение в 3,8 раза) и Костанайская область (11,4 миллиарда тенге, рост на 78,7%).
Наименьшее количество услуг в IT-секторе было предоставлено в Улытауской (192,1 миллиона тенге), Туркестанской (542,1 миллиона тенге) и Жетысуской (1,2 миллиарда тенге) областях.