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Стало известно, как будут летать чартеры из Беларуси на турецкие курорты в этом сезоне

Самолеты «Белавиа» весной, летом и осенью 2024 года будут летать в курортную Турцию по трем направлениям — Анталья, Измир и Бодрум. Об этом сообщает Республиканский союз туристических организаций (РСТО) со ссылкой на консолидатора чартерных рейсов компанию «АэроБелСервис».

Источник: Смартпресс

Борта в Измир будут курсировать с 27 мая по 3 октября, 10−11 ночей.

В Бодрум — с 30 мая по 16 октября, 10 — 11 ночей.

Самое большое количество рейсов запланировано, как всегда, в Анталью. «Белавиа» начнет выполнять программу с 19 апреля, закончит, по планам, — 15 ноября. Туристам будут доступны туры продолжительностью от 4 до 28 дней.

По данным туроператора, в пик сезона самолеты в Анталью с белорусскими туристами будут взлетать из Национального аэропорта до 4-х раз в день.

Кроме того, Анталья будет доступна белорусам из областных городов — Брест, Витебск, Гомель.

«Раннее бронирование туров в Турции идет в Беларуси очень успешно и, по сообщению, агентов объемы бронирований достигают “доковидных” времен», — отметили в РСТО.

экономика
туризм и отдых