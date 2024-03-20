Стало известно, как будут летать чартеры из Беларуси на турецкие курорты в этом сезоне

Борта в Измир будут курсировать с 27 мая по 3 октября, 10−11 ночей.
В Бодрум — с 30 мая по 16 октября, 10 — 11 ночей.
Самое большое количество рейсов запланировано, как всегда, в Анталью. «Белавиа» начнет выполнять программу с 19 апреля, закончит, по планам, — 15 ноября. Туристам будут доступны туры продолжительностью от 4 до 28 дней.
По данным туроператора, в пик сезона самолеты в Анталью с белорусскими туристами будут взлетать из Национального аэропорта до 4-х раз в день.
Кроме того, Анталья будет доступна белорусам из областных городов — Брест, Витебск, Гомель.
«Раннее бронирование туров в Турции идет в Беларуси очень успешно и, по сообщению, агентов объемы бронирований достигают “доковидных” времен», — отметили в РСТО.