Стало известно, как будут летать чартеры из Беларуси на турецкие курорты в этом сезоне

Самолеты «Белавиа» весной, летом и осенью 2024 года будут летать в курортную Турцию по трем направлениям — Анталья, Измир и Бодрум. Об этом сообщает Республиканский союз туристических организаций (РСТО) со ссылкой на консолидатора чартерных рейсов компанию «АэроБелСервис».