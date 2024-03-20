Башкирия выиграла иски к золотодобытчикам на сотни миллионов рублей

Ранее «Башинформ» рассказывал, что проблемы в сфере недропользования региона копились десятилетиями. Ситуация начала меняться в 2018 году с приходом в регион управленческой команды Радия Хабирова. Предстоит еще немало работы, однако со всей определенностью можно сказать, что вольница в сфере недропользования в Башкирии закончилась. Республика создала эффективный инструмент в борьбе с нарушителями природоохранного законодательства и использует его возможности на благо региона и его жителей.