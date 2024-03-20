Башкирия выиграла иски к золотодобытчикам на сотни миллионов рублей

Напомним, она была создана по инициативе Хабирова в 2021 году.
Благодаря усилиям комиссии и руководства республики, Роснедра наложили мораторий на выдачу новых лицензий на добычу россыпного золота в Башкирии до 2030 года, у недобросовестных недропользователей отозвано 13 лицензий, возбуждены многочисленные уголовные дела (в том числе 5 уголовных дел по материалам Росприроднадзора).
Роман Болотов сообщил о выигранных в судах многомиллионных исках к компаниям-нарушителям. Так, ООО «Графское» выплатит 823 млн рублей, ООО «Ураллит» — 40 млн, ООО «Таналык» — 604 млн рублей. Исполнительные листы переданы судебным приставам для взыскания этих сумм. Кроме того, прокуратурой Башкирии поданы исковые заявления к золотодобытчикам по взысканию ущерба на землях сельхозназначения. Работа по взысканию компенсаций за нанесенный вред продолжается: недобросовестным золотодобытчикам в судебном порядке предстоит выплатить в бюджет республики порядка 35 млрд рублей за вред, нанесенный природе Башкирского Зауралья.
Руководитель ведомства назвал основные претензии к золотодобытчикам — проведение работ не в рамках проекта, за пределами горного отвода, использование тяжелой техники. В большинстве своем они варварски разрабатывали месторождения, оставляя после себя разрытое поле. Роман Болотов обратил внимание на то, что нередко головные предприятия компаний-золотодобытчиков находятся за пределами Башкирии, поэтому на судебные заседания приходится выезжать в другие регионы.
Ранее «Башинформ» рассказывал, что проблемы в сфере недропользования региона копились десятилетиями. Ситуация начала меняться в 2018 году с приходом в регион управленческой команды Радия Хабирова. Предстоит еще немало работы, однако со всей определенностью можно сказать, что вольница в сфере недропользования в Башкирии закончилась. Республика создала эффективный инструмент в борьбе с нарушителями природоохранного законодательства и использует его возможности на благо региона и его жителей.