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Казахстан проводит работы по усилению ТМТМ

В Министерстве транспорта рассказали о мерах по укреплению Транскаспийского международного транспортного маршрута, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

С прошлого года в СМИ распространяется информация об инициативе создания «Южного транспортного коридора» в обход территории Казахстана с российской стороны. В Министерстве транспорта рассказали, насколько указанный коридор может конкурировать с Транскаспийским международным транспортным маршрутом.

— Сегодня министерство активно работает над улучшением инфраструктуры и пропускной способности терминалов, расширением портовых мощностей, увеличением подвижного состава, устранением административных барьеров и созданием благоприятных условий для перевозчиков с целью предотвращения перенаправления грузов с Транскаспийского международного транспортного маршрута на другие альтернативные маршруты.

ответили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

Отметим, что инициированный Россией «Южный транспортный коридор» представляет собой мультимодальный маршрут, соединяющий морские и сухопутные пути. Он начинается в Кыргызстане, проходит через Узбекистан и достигает порта Туркменбаши на Каспийском море Туркменистана. Оттуда морем он доходит Астрахани.

экономика