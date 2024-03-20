Казахстан проводит работы по усилению ТМТМ

С прошлого года в СМИ распространяется информация об инициативе создания «Южного транспортного коридора» в обход территории Казахстана с российской стороны. В Министерстве транспорта рассказали, насколько указанный коридор может конкурировать с Транскаспийским международным транспортным маршрутом.