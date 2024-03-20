Казахстан проводит работы по усилению ТМТМ

С прошлого года в СМИ распространяется информация об инициативе создания «Южного транспортного коридора» в обход территории Казахстана с российской стороны. В Министерстве транспорта рассказали, насколько указанный коридор может конкурировать с Транскаспийским международным транспортным маршрутом.
— Сегодня министерство активно работает над улучшением инфраструктуры и пропускной способности терминалов, расширением портовых мощностей, увеличением подвижного состава, устранением административных барьеров и созданием благоприятных условий для перевозчиков с целью предотвращения перенаправления грузов с Транскаспийского международного транспортного маршрута на другие альтернативные маршруты.
Отметим, что инициированный Россией «Южный транспортный коридор» представляет собой мультимодальный маршрут, соединяющий морские и сухопутные пути. Он начинается в Кыргызстане, проходит через Узбекистан и достигает порта Туркменбаши на Каспийском море Туркменистана. Оттуда морем он доходит Астрахани.