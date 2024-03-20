На Владивостокской ТЭЦ-2 приступают к масштабной реконструкции береговой насосной станции

Береговая территория протяженностью около 300 метров относится к объекту энергопредприятия — морскому водозаборному ковшу с береговой насосной станцией, от которой вода подается на технологические нужды. Владивостокская ТЭЦ-2 — единственная в структуре АО «ДГК» электростанция, использующая в технологическом процессе морскую воду. Ее подача осуществляется по трем железобетонным тоннелям диаметром по 2000 мм и протяженностью по 900 метров каждый. После охлаждения пара в конденсаторах турбин морская вода возвращается в море. Пропускная способность гидротехнического оборудования напрямую связана с функционированием энергопредприятия.
В настоящее время энергетики ведут подготовку оборудования, необходимую для бесперебойной работы насосной станции в период реконструкции. В апреле стартует установка шандорных затворов. Далее специалисты начнут замену вращающихся сеток с последующей заменой циркуляционных насосов. Параллельно этим работам до конца ноября 2024 года от ВТЭЦ-2 до БНС будет проложена новая кабельная линия для обеспечения надежного электроснабжения новых насосов.
Кроме того, в 2024—2025 годы на участке ГТС будет проводиться капитальный ремонт. Энергетики заменят трубопроводы, арматуру в камере пересечений, а также участки левого и правого водоводов от БНС до входа в туннель циркуляционного водоснабжения.