На Владивостокской ТЭЦ-2 приступают к масштабной реконструкции береговой насосной станции

Береговая территория протяженностью около 300 метров относится к объекту энергопредприятия — морскому водозаборному ковшу с береговой насосной станцией, от которой вода подается на технологические нужды. Владивостокская ТЭЦ-2 — единственная в структуре АО «ДГК» электростанция, использующая в технологическом процессе морскую воду. Ее подача осуществляется по трем железобетонным тоннелям диаметром по 2000 мм и протяженностью по 900 метров каждый. После охлаждения пара в конденсаторах турбин морская вода возвращается в море. Пропускная способность гидротехнического оборудования напрямую связана с функционированием энергопредприятия.