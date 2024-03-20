Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Владивостокской ТЭЦ-2 приступают к масштабной реконструкции береговой насосной станции

Энергетики Владивостокской ТЭЦ-2 АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) начинают масштабную реконструкцию и капитальный ремонт береговой насосной станции (БНС), которая работает на участке гидротехнических сооружений (ГТС) и расположена на берегу бухты Сухопутная Уссурийского залива Японского моря.

Источник: ДГК

Береговая территория протяженностью около 300 метров относится к объекту энергопредприятия — морскому водозаборному ковшу с береговой насосной станцией, от которой вода подается на технологические нужды. Владивостокская ТЭЦ-2 — единственная в структуре АО «ДГК» электростанция, использующая в технологическом процессе морскую воду. Ее подача осуществляется по трем железобетонным тоннелям диаметром по 2000 мм и протяженностью по 900 метров каждый. После охлаждения пара в конденсаторах турбин морская вода возвращается в море. Пропускная способность гидротехнического оборудования напрямую связана с функционированием энергопредприятия.

В настоящее время энергетики ведут подготовку оборудования, необходимую для бесперебойной работы насосной станции в период реконструкции. В апреле стартует установка шандорных затворов. Далее специалисты начнут замену вращающихся сеток с последующей заменой циркуляционных насосов. Параллельно этим работам до конца ноября 2024 года от ВТЭЦ-2 до БНС будет проложена новая кабельная линия для обеспечения надежного электроснабжения новых насосов.

Кроме того, в 2024—2025 годы на участке ГТС будет проводиться капитальный ремонт. Энергетики заменят трубопроводы, арматуру в камере пересечений, а также участки левого и правого водоводов от БНС до входа в туннель циркуляционного водоснабжения.

ЖКХ