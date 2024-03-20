Утильсбор на автомобили увеличили в несколько раз в Беларуси

Теперь машины будут делить только на две категории: до трех лет и старше. Ранее было три (до трех лет, от трех до семи, старше семи лет).
Что касается физлиц, то размер сбора не изменился. Если машина не старше трех лет, то нужно заплатить 544,5 рубля, в другом случае ставка повысится до 816,7 рубля. Такими же остались и тарифы для юрлиц, если машину ввозят из ЕАЭС.
В тоже время ставки для юрлиц выросли почти в несколько раза для ввоза другого транспорта.
Например, для машин с объемом двигателя не более 1000 куб. см новый тариф составит 3 145,69 рубля до трех лет (ранее было 1 652,2 рубля) и 8 026,93 рубля (ранее — 5 771,7) для машин постарше.