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В Татарстане жителям пяти тысяч домов за коммуналку вернули 70 миллионов рублей

Это произошло в результате перерасчета платежей.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане с начала 2024 года жителям пяти тысяч домов вернули 70 миллионов рублей, которые они заплатили за коммуналку. Как сообщил руководитель Госжилинспекции республики Александр Тыгин, это произошло в результате перерасчета платежей.

Однако, по словам Тыгина, нет информации о том, что происходит в этом плане с ТСЖ. На них в инспекцию приходит огромный объем жалоб. Поэтому непонятно вернули ли людям деньги. Также он добавил, что для получения лицензии на управление жилым фондом и организации ТСЖ нужно подать всего несколько документов. После эти товарищества никто не контролирует.

В результате, как считает спикер, накопленные на капремонт деньги уходят на другие нужды. В связи с этим теперь жильцов домов будут письменно информировать о том, что и как обслуживают ТСЖ.

Напомним, в Татарстане утвердили предельные индексы изменения тарифов на ЖКУ в 2024 году.

ЖКХ