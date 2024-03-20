В Татарстане жителям пяти тысяч домов за коммуналку вернули 70 миллионов рублей

В Татарстане с начала 2024 года жителям пяти тысяч домов вернули 70 миллионов рублей, которые они заплатили за коммуналку. Как сообщил руководитель Госжилинспекции республики Александр Тыгин, это произошло в результате перерасчета платежей.
Однако, по словам Тыгина, нет информации о том, что происходит в этом плане с ТСЖ. На них в инспекцию приходит огромный объем жалоб. Поэтому непонятно вернули ли людям деньги. Также он добавил, что для получения лицензии на управление жилым фондом и организации ТСЖ нужно подать всего несколько документов. После эти товарищества никто не контролирует.
В результате, как считает спикер, накопленные на капремонт деньги уходят на другие нужды. В связи с этим теперь жильцов домов будут письменно информировать о том, что и как обслуживают ТСЖ.
Напомним, в Татарстане утвердили предельные индексы изменения тарифов на ЖКУ в 2024 году.