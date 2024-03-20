Сколько стоит Наурыз коже?

Теперь посмотрим, как все эти продукты росли в цене. По итогам февраля текущего года в целом продовольственные товары подорожали на 0,8% за месяц и на 7,4% за год. В том числе мука подорожала на 1% за месяц и на 4,7% за год, макаронные изделия — на 0,8% за месяц и на 9,4% за год, мясо и мясопродукты — на 0,2% за месяц и на 6,5% за год, молочные продукты — на 1% за месяц и на 10% за год, животные масла — на 0,8% за месяц и на 11,5% за год, соль — на 0,7% за месяц и на 4,3% за год. А вот крупы подешевели на 1,4% за месяц и на 14,7% за год.