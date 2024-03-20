В аэропорту «Коканд» завершили реконструкцию. Он принял первый рейс

Посадку в обновленном аэропорте осуществил экипаж самолета А-320 NEO авиакомпании Uzbekistan Airways.
В региональном аэропорту реконструировали взлетно-посадочную полосу, которую удлинили до 2 тысячи метров, а также перрон с двумя стоянками для воздушных судов типа А-320 и АTR-72−600. Также в аэропорту построили новый пассажирский терминал площадью 900 квадратных метров, рассчитанный на 100 человек.
Технический рейс по маршруту Ташкент — Коканд, выполненный опытными пилотами авиакомпании Uzbekistan Airways, показал полную готовность аэродрома к приему и выпуску воздушных судов и терминала к приему и обслуживанию пассажиров.
Начало регулярных полетов планируется с 1 апреля 2024 года.