В аэропорту «Коканд» завершили реконструкцию. Он принял первый рейс

В региональном аэропорту реконструировали взлетно-посадочную полосу, которую удлинили до 2 тысячи метров, а также перрон с двумя стоянками для воздушных судов типа А-320 и АTR-72−600. Также в аэропорту построили новый пассажирский терминал площадью 900 квадратных метров, рассчитанный на 100 человек.