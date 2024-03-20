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Новый микрорайон планируют построить в Хабаровске

Он появится на Совхозной улице.

Источник: Комсомольская правда

Министерство строительства Хабаровского края рассказало о том, что на улице Совхозной в краевом центре планируют возвести новый микрорайон. Торги на право заключения договора на комплексное освоение территории планируют провести во втором квартале текущего года. Площадь территории составляет 207 гектаров с возможностью застроить больше миллиона квадратных метров.

— В Хабаровском крае наращиваются темпы жилищного строительства благодаря механизму комплексного освоения и развития территорий (КРТ). С его помощью в столице региона продолжается застройка микрорайона «Ореховая сопка», — сообщили в министерстве строительства.

Сейчас там соорудили магистральный канализационный коллектор и водопровод, который протянулся от Воронежского шоссе до Совхозной улицы. Кроме того, в этом микрорайоне скоро появится детский сад на 320 мест.

строительство