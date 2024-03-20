Прикамью могут списать до 9 млрд рублей долгов

Об этом на заседании комитета по бюджету заксобрания заявила глава краевого минфина Екатерина Тхор.



«Как сказал президент РФ, инфраструктурные кредиты списаны не будут, — заявила госпожа Тхор, слова которой приводит телеграм-канал краевого парламента.— Речь может идти о кредитах, взятых в 2015 году объемом 14 млрд руб., то есть нам могут списать 8−9 млрд руб. Вопрос только в том, какие условия нам выставит Федерация».



Депутаты также поинтересовались у Екатерины Тхор возможностью реструктуризации кредитов муниципалитетов. По словам министра, такая мера может коснуться восьми муниципалитетов. Общая сумма кредитов, которые можно будет списать, составляет 2 млрд руб. «Это будет возможно, если в бюджет региона поступят дополнительные доходы», — пояснила глава краевого минфина.