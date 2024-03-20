Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прикамью могут списать до 9 млрд рублей долгов

Пермскому краю могут списать до двух третей задолженности перед федеральным бюджетом.

Об этом на заседании комитета по бюджету заксобрания заявила глава краевого минфина Екатерина Тхор.

«Как сказал президент РФ, инфраструктурные кредиты списаны не будут, — заявила госпожа Тхор, слова которой приводит телеграм-канал краевого парламента.— Речь может идти о кредитах, взятых в 2015 году объемом 14 млрд руб., то есть нам могут списать 8−9 млрд руб. Вопрос только в том, какие условия нам выставит Федерация».

Депутаты также поинтересовались у Екатерины Тхор возможностью реструктуризации кредитов муниципалитетов. По словам министра, такая мера может коснуться восьми муниципалитетов. Общая сумма кредитов, которые можно будет списать, составляет 2 млрд руб. «Это будет возможно, если в бюджет региона поступят дополнительные доходы», — пояснила глава краевого минфина.

бюджет