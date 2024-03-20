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В Казахстане планируют продлить ограничение на вывоз сжиженного газа

Министерство энергетики разработало проект приказа «О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа», передаёт BaigeNews.

Источник: Reuters

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев, за исключением:

вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта о недропользовании, утвержденного президентом РК, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с п.1 ст. 722 Налогового кодекса;

вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК;

перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами РК", — говорится в тексте.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» до 5 апреля этого года.

экономика
энергетика