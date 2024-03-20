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В Узбекистане увеличили размеры сборов для криптобирж и криптомагазинов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Национальное агентство перспективных проектов приняло решение увеличить суммы сборов для участников криптовалютного рынка. Таким образом, планируется нарастить поступления в бюджет, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Документ вносит поправки в положение о размерах ежемесячных сборов за реализацию деятельности в сфере оборота крипто-активов. Решение связано с «достаточной рентабельностью» крипто-бирж и крипто-магазинов.

Теперь крипто-биржи должны ежемесячно выплачивать в государственную казну 740 БРВ (более 251 миллиона сумов), а крипто-магазины — 185 БРВ (почти 63 миллиона сумов).

До этого размеры сборов составляли 400 БРВ (136 миллионов сумов) и 20 БРВ (почти 7 миллионов сумов).

По утверждению НАПП, это позволит вдвое увеличить поступления в бюджет от сферы крипто-активов.

Поправки вступят в силу 20 июня текущего года.

экономика