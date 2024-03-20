В Узбекистане увеличили размеры сборов для криптобирж и криптомагазинов

Документ вносит поправки в положение о размерах ежемесячных сборов за реализацию деятельности в сфере оборота крипто-активов. Решение связано с «достаточной рентабельностью» крипто-бирж и крипто-магазинов.
Теперь крипто-биржи должны ежемесячно выплачивать в государственную казну 740 БРВ (более 251 миллиона сумов), а крипто-магазины — 185 БРВ (почти 63 миллиона сумов).
До этого размеры сборов составляли 400 БРВ (136 миллионов сумов) и 20 БРВ (почти 7 миллионов сумов).
По утверждению НАПП, это позволит вдвое увеличить поступления в бюджет от сферы крипто-активов.
Поправки вступят в силу 20 июня текущего года.