Воронежцы могут сдать квартиру беженцам за 75 тысяч рублей

На официальном сайте мэрии вышло Постановление с обновлением цен для воронежцев, которые готовы сдавать квартиру гражданам, вынужденно покинувшим свои дома на Украине и на территориях субъектов РФ, где введены максимальный и средний уровни реагирования.
Владельцы квартир смогут получить за арендуемое жилище следующие суммы:
в Центральном районе:
41250 рублей за однокомнатную квартиру, 59250 рублей за двухкомнатную квартиру, 75050 рублей за трехкомнатную квартиру.
В Коминтерновском районе:
37250 рублей за однокомнатную квартиру, 52250 рублей за двухкомнатную квартиру, 65050 рублей за трехкомнатную квартиру.
В Ленинском районе:
41250 рублей за однокомнатную квартиру, 59250 рублей за двухкомнатную квартиру, 75050 рублей за трехкомнатную квартиру.
В Советском районе:
29250 рублей за однокомнатную квартиру, 39250 рублей за двухкомнатную квартиру, 50050 рублей за трехкомнатную квартиру.
В Левобережном районе:
27250 рублей за однокомнатную квартиру, 36250 рублей за двухкомнатную квартиру, 45050 рублей за трехкомнатную квартиру.
В Железнодорожном районе:
29250 рублей за однокомнатную квартиру, 39250 рублей за двухкомнатную квартиру, 50050 рублей за трехкомнатную квартиру.
В администрации города отметили, что квартира должна находится на территории Воронежа, дом не должен быть внесен в реестр аварийных. Стены помещений должны быть отремонтированы, пол не иметь видимых повреждений. В арендуемом помещении должны быть необходимые предметы быта, например, кухонная плита и мебель.
Собственник жилья, который готов сдать квартиру, должен обратиться в администрацию города со всеми документами, подтверждающими владение квартирой, и по которой нет задолженностей за коммунальные услуги.