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Воронежцы могут сдать квартиру беженцам за 75 тысяч рублей

За аренду квартиры будет платить администрация Воронежа.

Источник: МК.RU Воронеж

На официальном сайте мэрии вышло Постановление с обновлением цен для воронежцев, которые готовы сдавать квартиру гражданам, вынужденно покинувшим свои дома на Украине и на территориях субъектов РФ, где введены максимальный и средний уровни реагирования.

Владельцы квартир смогут получить за арендуемое жилище следующие суммы:

в Центральном районе:

41250 рублей за однокомнатную квартиру, 59250 рублей за двухкомнатную квартиру, 75050 рублей за трехкомнатную квартиру.

В Коминтерновском районе:

37250 рублей за однокомнатную квартиру, 52250 рублей за двухкомнатную квартиру, 65050 рублей за трехкомнатную квартиру.

В Ленинском районе:

41250 рублей за однокомнатную квартиру, 59250 рублей за двухкомнатную квартиру, 75050 рублей за трехкомнатную квартиру.

В Советском районе:

29250 рублей за однокомнатную квартиру, 39250 рублей за двухкомнатную квартиру, 50050 рублей за трехкомнатную квартиру.

В Левобережном районе:

27250 рублей за однокомнатную квартиру, 36250 рублей за двухкомнатную квартиру, 45050 рублей за трехкомнатную квартиру.

В Железнодорожном районе:

29250 рублей за однокомнатную квартиру, 39250 рублей за двухкомнатную квартиру, 50050 рублей за трехкомнатную квартиру.

В администрации города отметили, что квартира должна находится на территории Воронежа, дом не должен быть внесен в реестр аварийных. Стены помещений должны быть отремонтированы, пол не иметь видимых повреждений. В арендуемом помещении должны быть необходимые предметы быта, например, кухонная плита и мебель.

Собственник жилья, который готов сдать квартиру, должен обратиться в администрацию города со всеми документами, подтверждающими владение квартирой, и по которой нет задолженностей за коммунальные услуги.

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