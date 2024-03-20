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Какие налоги и платежи нужно уплатить до 26 марта

В Казахстане 26 марта 2024 года истекает срок уплаты налогов и платежей за февраль и март 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Источник: pexels

Так, ИС «Параграф» напоминает, что необходимо уплатить за март 2024 года:

  • авансовые платежи по КПН; плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.

За февраль 2024 года:

  • КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
  • ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;
  • социальный налог, Единый платеж;
  • обязательные пенсионные взносы, ОПВР, ОППВ, социальные отчисления, ООСМС, ВОСМС.

Кроме того, текущие платежи по:

  • плате за использование радиочастотного спектра;
  • плате за предоставление междугородной или международной телефонной связи, а также сотовой связи;
  • плате за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности (игорный бизнес, хранение и реализация алкогольной продукции), полученной в 2023 году или ранее;
  • плате за пользование видами животных, являющихся объектами промыслового рыболовства.

экономика
налоги