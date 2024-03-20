Какие налоги и платежи нужно уплатить до 26 марта

Так, ИС «Параграф» напоминает, что необходимо уплатить за март 2024 года:
- авансовые платежи по КПН; плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.
За февраль 2024 года:
- КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
- ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;
- социальный налог, Единый платеж;
- обязательные пенсионные взносы, ОПВР, ОППВ, социальные отчисления, ООСМС, ВОСМС.
Кроме того, текущие платежи по:
- плате за использование радиочастотного спектра;
- плате за предоставление междугородной или международной телефонной связи, а также сотовой связи;
- плате за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности (игорный бизнес, хранение и реализация алкогольной продукции), полученной в 2023 году или ранее;
- плате за пользование видами животных, являющихся объектами промыслового рыболовства.