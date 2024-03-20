Между Челябинском и Южноуральском впервые запустили электричку

С 25 марта Свердловская пригородная компания запускает новый электропоезд по маршруту Челябинск — Южноуральск, который будет курсировать вместо электрички № 6825/6802 сообщением Челябинск — Еманжелинск — Челябинск, передает корреспондент АиФ-Челябинск со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
В СПК пояснили, что по сути речь идет о продлении еманжелинской электрички до Южноуральска. Плечо маршрута увеличится примерно в два раза.
Новый поезд будет отправляться из Челябинска в 18:00 и прибыть на станцию назначения в 20:07. В обратном направлении (с 26 марта) электричка будет стартовать в 06:10 и прибывать в 08:20.
Стоимость проезда по всему маршруту — 303 рубля 60 копеек.