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Между Челябинском и Южноуральском впервые запустили электричку

Маршрут популярного еманжелинского поезда увеличили вдвое.

С 25 марта Свердловская пригородная компания запускает новый электропоезд по маршруту Челябинск — Южноуральск, который будет курсировать вместо электрички № 6825/6802 сообщением Челябинск — Еманжелинск — Челябинск, передает корреспондент АиФ-Челябинск со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

В СПК пояснили, что по сути речь идет о продлении еманжелинской электрички до Южноуральска. Плечо маршрута увеличится примерно в два раза.

Новый поезд будет отправляться из Челябинска в 18:00 и прибыть на станцию назначения в 20:07. В обратном направлении (с 26 марта) электричка будет стартовать в 06:10 и прибывать в 08:20.

Стоимость проезда по всему маршруту — 303 рубля 60 копеек.