Почти 400 молдавских фермеров подали заявления на финансовую помощь

По информации ведомства в общей сложности было принято 372 заявки. Из этого числа 363 заявления подали фермеры, чьи посадки пострадали из-за засухи 2023 года. Еще девять обращений поступило от аграриев, понесших убытки в результате урагана, прошедшего 25 июля в Единецком районе.