Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 400 молдавских фермеров подали заявления на финансовую помощь

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. В Министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы заявили о завершении процесса приема заявок от фермеров, пострадавших от стихийных бедствий в 2023 году на получение финансовой помощи.

Источник: Sputnik.md

По информации ведомства в общей сложности было принято 372 заявки. Из этого числа 363 заявления подали фермеры, чьи посадки пострадали из-за засухи 2023 года. Еще девять обращений поступило от аграриев, понесших убытки в результате урагана, прошедшего 25 июля в Единецком районе.

«Больше всего запросов на финансовую поддержку поступило от фермеров Кагульского (132), Кантемирского (93), Штефан-Водского (43), Вулканештского (29), Тараклийского (19) и Леовского (19) районов. Деньги будут переданы заявителям в виде прямой выплаты за гектар».

уточнили в министерстве.

Всего правительство выделило 50 миллионов леев из фонда поддержки для пострадавших фермеров. Процесс приема заявок проходил с 15 февраля по 15 марта 2024 года. Далее будет проходить процесс рассмотрения поданных заявок.

экономика
сельское хозяйство