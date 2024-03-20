Почти 400 молдавских фермеров подали заявления на финансовую помощь

По информации ведомства в общей сложности было принято 372 заявки. Из этого числа 363 заявления подали фермеры, чьи посадки пострадали из-за засухи 2023 года. Еще девять обращений поступило от аграриев, понесших убытки в результате урагана, прошедшего 25 июля в Единецком районе.
«Больше всего запросов на финансовую поддержку поступило от фермеров Кагульского (132), Кантемирского (93), Штефан-Водского (43), Вулканештского (29), Тараклийского (19) и Леовского (19) районов. Деньги будут переданы заявителям в виде прямой выплаты за гектар».
Всего правительство выделило 50 миллионов леев из фонда поддержки для пострадавших фермеров. Процесс приема заявок проходил с 15 февраля по 15 марта 2024 года. Далее будет проходить процесс рассмотрения поданных заявок.