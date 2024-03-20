Краевое УФАС оштрафовало владельца электросетей за отключение завода

По информации ведомства, ранее поступили жалобы ООО «Пермский крепеж» на отключение электроснабжения со стороны владельца электросетей, через которые подается электроэнергия в производственные помещения заявителя. При первом отключении электроснабжения, которое произошло в феврале 2023 года, УФАС вынесло предупреждение предпринимателю, и передача электроэнергии возобновилась. Однако инцидент вновь повторился в сентябре того же года — предприниматель игнорировал обращения потребителя и отказывал в доступе к трансформаторной подстанции сотрудникам ПАО «Пермэнергосбыт».



В итоге нарушитель был оштрафован на 40 тыс. руб. Предприниматель пытался оспорить штраф, но краевой арбитраж признал решение антимонопольного органа законным.



Пермское УФАС напоминает, что владельцы электросетей и иного электрооборудования, через которое запитаны другие потребители, не вправе препятствовать передаче электроэнергии или требовать за это плату. Нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафа до 1 млн руб.— для юридических лиц, а также дисквалификация до трех лет — для должностных лиц.