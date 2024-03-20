По информации ведомства, ранее поступили жалобы ООО «Пермский крепеж» на отключение электроснабжения со стороны владельца электросетей, через которые подается электроэнергия в производственные помещения заявителя. При первом отключении электроснабжения, которое произошло в феврале 2023 года, УФАС вынесло предупреждение предпринимателю, и передача электроэнергии возобновилась. Однако инцидент вновь повторился в сентябре того же года — предприниматель игнорировал обращения потребителя и отказывал в доступе к трансформаторной подстанции сотрудникам ПАО «Пермэнергосбыт».
В итоге нарушитель был оштрафован на 40 тыс. руб. Предприниматель пытался оспорить штраф, но краевой арбитраж признал решение антимонопольного органа законным.
Пермское УФАС напоминает, что владельцы электросетей и иного электрооборудования, через которое запитаны другие потребители, не вправе препятствовать передаче электроэнергии или требовать за это плату. Нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафа до 1 млн руб.— для юридических лиц, а также дисквалификация до трех лет — для должностных лиц.
Краевое УФАС оштрафовало владельца электросетей за отключение завода
Пермское УФАС оштрафовало предпринимателя на 40 тыс. руб. за неоднократное препятствование передаче электроэнергии потребителю в лице ООО «Пермский крепеж». Об этом сообщается на сайте краевой антимонопольной службы.
По информации ведомства, ранее поступили жалобы ООО «Пермский крепеж» на отключение электроснабжения со стороны владельца электросетей, через которые подается электроэнергия в производственные помещения заявителя. При первом отключении электроснабжения, которое произошло в феврале 2023 года, УФАС вынесло предупреждение предпринимателю, и передача электроэнергии возобновилась. Однако инцидент вновь повторился в сентябре того же года — предприниматель игнорировал обращения потребителя и отказывал в доступе к трансформаторной подстанции сотрудникам ПАО «Пермэнергосбыт».