Менеджеры и айтишники хотят больше: как изменились зарплатные ожидания у жителей Калининградской области

В Калининградской области за год сильнее всего выросли зарплатные ожидания у представителей сфер «Стратегии и консалтинг» и «Высший и средний менеджмент» — сразу на 20 тыс. рублей, до 100 тысяч. Об этом сообщили аналитики hh.ru в среду, 20 марта.
На втором месте оказались соискатели, претендующие на позиции в области «Строительство и недвижимость» — они хотели бы получать 80 тыс. рублей (почти на 16 тысяч больше, чем год назад). Третью строчку разделили несколько профессиональных сфер. Сразу на 15 тыс. увеличили зарплатные запросы IT-специалисты (до 70 тыс.) и работники из сферы закупок и тендерных процедур (до 70 тыс.).
Скромнее всего выросли запросы в сфере спорта и бьюти-индустрии — +3,5 тыс. руб. Средняя ожидаемая зарплата в регионе в начале весны 2024 года составила 50 тыс. руб. — на 5 тысяч больше, чем в том же периоде 2023-го.