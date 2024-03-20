Менеджеры и айтишники хотят больше: как изменились зарплатные ожидания у жителей Калининградской области

На втором месте оказались соискатели, претендующие на позиции в области «Строительство и недвижимость» — они хотели бы получать 80 тыс. рублей (почти на 16 тысяч больше, чем год назад). Третью строчку разделили несколько профессиональных сфер. Сразу на 15 тыс. увеличили зарплатные запросы IT-специалисты (до 70 тыс.) и работники из сферы закупок и тендерных процедур (до 70 тыс.).