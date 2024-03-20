Метро построит щит «Енисей». В Красноярск доставили комплекс весом 450 тонн

Напомним, первый тоннель на этом участке линии построен в начале 2000-х годов. По поручению губернатора существующие выработки включены в текущий проект красноярского метро. Также глава региона в ходе прямых эфиров в социальных сетях не раз заявлял, что реализацию проекта метро он держит на личном контроле. Ответственные за его строительство органы власти и организации в штабном режиме отчитываются о ходе работ, а возникающие сложности характерны для реализации такого уникального объекта.