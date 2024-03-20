Метро построит щит «Енисей». В Красноярск доставили комплекс весом 450 тонн

В Красноярск привезли тоннелепроходческий комплекс «Енисей». Его установят на площадку «Высотная» линии красноярского метро. С его помощью будет проложен тоннель от станции «Высотная» до станции «Улица Копылова» длиной 2,4 км.
Щит «Енисей», который доставил в Красноярск генеральный подрядчик проекта — группа компаний «Моспроект-3», будет бурить на стартовой площадке метро. С его помощью метростроевцы проложат тоннель от станции «Высотная» до станции «Улица Копылова». Его длина составит 2,4 км.
По словам гендиректора «Моспроект-3» Анны Меркуловой, инженерные решения по семи этапам работ уже разработаны и одобрены госэкспертизой. Глубина заложения тоннеля на участке от станции «Высотная» до станции «Улица Копылова» составит до 45 м, работы будут вестись при помощи тоннелепроходческого комплекса «Енисей» диаметром 6 м.
«Прибытие тоннелепроходческого комплекса “Енисей” на площадку “Высотная” — значимый шаг в реализации стратегического проекта по строительству метротрамвая в Красноярске. Возведение метро — это не просто инженерный вызов, но и важная составляющая комплексного развития городской инфраструктуры. Этот проект должен стать ключевым элементом транспортного каркаса Красноярска, который будет способствовать улучшению мобильности горожан и интеграции всех районов города в единое целое, обеспечить устойчивое развитие краевого центра», — отметил губернатор Михаил Котюков.
Напомним, первый тоннель на этом участке линии построен в начале 2000-х годов. По поручению губернатора существующие выработки включены в текущий проект красноярского метро. Также глава региона в ходе прямых эфиров в социальных сетях не раз заявлял, что реализацию проекта метро он держит на личном контроле. Ответственные за его строительство органы власти и организации в штабном режиме отчитываются о ходе работ, а возникающие сложности характерны для реализации такого уникального объекта.