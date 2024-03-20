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В Перми проверят законность построек в парке Горького

Экспертиза назначена по просьбе администрации Свердловского района.

Законность построек в парке Горького проверят в Перми, сообщает сайт газеты «Звезда».

Необходимость в экспертизе возникла после обращения администрации Свердловского района Перми в суд. Чиновники пытаются добиться сноса шести зданий, расположенных на территории парка.

Среди объектов, которые планируют демонтировать, оказались аттракцион «Дом Дракулы», кафе «Халва» и Casa Mia, а также гараж и два общественных туалета.

Как сообщает издание, слушания в суде начались 19 марта. Администрация отметила, что здания являются самовольными постройками и не были согласованы. Возводить строения на территории парка Горького запрещено, так как он является объектом культурного наследия.

Представитель парка ответил, что в 1998 году все объекты были переданы в уставной капитал юридического лица, учредителем которого также является администрация Перми.

Администрация района попросила суд назначить экспертизу, которая проверит законность построек. Суд принял прошение и назначил проверку. Она продлится около месяца.

недвижимость