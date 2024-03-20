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ФРТ выставил на торги площадку долгостроя под Новосибирском за 15 миллионов рублей

«Фонд развития территорий» (ФРТ) объявил торги на земельный участок около 13 тысяч квадратных метров по улице Геодезическая в городе Обь.

Источник: МК.RU Новосибирск

Как следует из проектной документации, победителю аукциона уступят права и обязанности арендатора. На участке расположен будущий жилой дом с готовностью 4%. Торги состоятся 8 апреля.

В соответствии с проектом, в жилом доме предусмотрено 18 этажей и 224 квартиры общей площадью 7,87 тыс. кв. м. Площадь всего здания равна 12,7 тыс. кв. м.

Построить дом застройщик «ФинСибИнвест» должен был в конце 2015 года, но компания обанкротилась.

Ранее МК в Новосибирске писал, что долгострой ПТК-30 на Волховской, 41/1 в Новосибирске отдали другому подрядчику.

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