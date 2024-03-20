ФРТ выставил на торги площадку долгостроя под Новосибирском за 15 миллионов рублей

Как следует из проектной документации, победителю аукциона уступят права и обязанности арендатора. На участке расположен будущий жилой дом с готовностью 4%. Торги состоятся 8 апреля.
В соответствии с проектом, в жилом доме предусмотрено 18 этажей и 224 квартиры общей площадью 7,87 тыс. кв. м. Площадь всего здания равна 12,7 тыс. кв. м.
Построить дом застройщик «ФинСибИнвест» должен был в конце 2015 года, но компания обанкротилась.
Ранее МК в Новосибирске писал, что долгострой ПТК-30 на Волховской, 41/1 в Новосибирске отдали другому подрядчику.