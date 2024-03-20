Производственный участок по переработке шин создают в Хабаровском крае

В настоящее время на предприятии создается участок по переработке отходов шин, покрышек, камер автомобильных и других резино-технических изделий. Для Хабаровского края проблема сбора и утилизации данных отходов чрезвычайно актуальна, о чем и было сказано на совещании с руководством предприятия. На данном этапе необходимо в том числе правильно выстроить информационную и контрольно-надзорную работу, обеспечить налаживание процесса сдачи отходов шин на утилизацию.