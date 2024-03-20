Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Производственный участок по переработке шин создают в Хабаровском крае

Ситуацию с отходами президент Владимир Путин назвал «одной из болевых точек страны».

Источник: Freepik

В рамках рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре министр природных ресурсов края Александр Леонтьев посетил ООО «Фирма “Сталкер”, на котором создается участок по переработке отходов шин, покрышек, камер автомобильных и других резино-технических изделий, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на министерства природных ресурсов Хабаровского края.

— Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию с отходами «одной из болевых точек страны». Проблема актуальна и для нашего региона. В крае уже освоены заготовка, переработка и утилизация макулатуры, полимерных, резинотехнических, нефтесодержащих, медицинских, электротехнических видов отходов. Сейчас нужно думать о том, как дальше развивать сферу переработки вторичных отходов, — отметил министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.

Фирма «Сталкер» — ведущее предприятие не только в городе Юности, но и в Хабаровском крае в области обращения с отходами производства и потребления.

Предприятие функционирует с 1995 года: осуществляет вывоз и прием твердых коммунальных и промышленных отходов от населения и предприятий города; сортировку и переработку вторичных ресурсов; прием, переработку строительных отходов и реализацию щебня и отсева из дробленого бетона; обезвреживание нефтесодержащих, опасных органических и иных видов отходов.

В настоящее время на предприятии создается участок по переработке отходов шин, покрышек, камер автомобильных и других резино-технических изделий. Для Хабаровского края проблема сбора и утилизации данных отходов чрезвычайно актуальна, о чем и было сказано на совещании с руководством предприятия. На данном этапе необходимо в том числе правильно выстроить информационную и контрольно-надзорную работу, обеспечить налаживание процесса сдачи отходов шин на утилизацию.

— Расширение списка вторичных отходов для переработки станет вкладом в решение экологической проблемы несанкционированных свалок, а также в производство товарного вторичного сырья, востребованного на рынке для производства дорожных и тротуарных покрытий, гидроизоляционных материалов, — выразил мнение директор ООО «Фирма “Сталкер” Александр Сребрянский.

экология