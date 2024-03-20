Что подорожало и подешевело в Калининградской области

В феврале, по сравнению с январём, наиболее значительное снижение цен на апельсины, подешевевшие на 10,57%. Цена на гречневую крупу снизилась на 7,07%, на мясные консервы — на 5,32%. Свежие помидоры стали дешевле на 4,82%, мороженые неразделанные креветки — на 4,40%, прокомментировали в Калининграде сегодня, 20 марта 2024 года, собкору ИА МедиаКалибр в Калининградстате.