Что подорожало и подешевело в Калининградской области

Изменение цен за месяц.
В феврале на верхних позициях, среди подорожавших за месяц продовольственных товаров, сезонные продукты. На первом месте — белокочанная капуста, прибавившая в цене 18,89%. Морковь, ставшая дороже на 12,47%, на второй позиции. Кулинарные изделия из птицы прибавили в цене 10,28% и заняли третье место. Сухофрукты подорожали на 9,36%. На пятом месте — свежие огурцы, цена которых повысилась на 7,15%.
В феврале, по сравнению с январём, наиболее значительное снижение цен на апельсины, подешевевшие на 10,57%. Цена на гречневую крупу снизилась на 7,07%, на мясные консервы — на 5,32%. Свежие помидоры стали дешевле на 4,82%, мороженые неразделанные креветки — на 4,40%, прокомментировали в Калининграде сегодня, 20 марта 2024 года, собкору ИА МедиаКалибр в Калининградстате.
Изменение цен за двенадцать месяцев.
В списке самых подорожавших по сравнению с февралём 2023 года продуктов, на первом месте — куриные яйца, выросшие в цене на 70,41%. Свёкла занимает вторую позицию (+ 70,29%). Белокочанная капуста — на третьем месте (+ 66,37%), на четвёртом — виноград (+ 42,51%). Груши на пятом месте (+ 42,25%).
В списке продуктов, ставших в феврале 2024 года дешевле по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года, на первом месте гречневая крупа (- 18,74%), на втором — картофель (- 15,39%), на третьем — маргарин (- 8,65%), творог на четвёртом (- 6,61%). Замыкает пятёрку баранина, (кроме бескостного мяса, — 3,33%).