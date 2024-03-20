«Приморгеология» закрывается, геологи останутся — что происходит в разведпредприятии

В феврале появилась информация о ликвидации ПГО «Приморгеология». Геологи из московского Института Карпинского заявили о намерении создать свой сектор в Приморье из сотрудников предприятия. ИА PrimaMedia сообщает, что корреспондент информационного агентства побывал в здании занимаемом АО «Приморгеология», но никого там не застал, телефоны геологов не отвечают.
В феврале 2024 года появилась информация о ликвидации одно из предприятий Дальневосточного производственно-геологическое объединение — АО «Приморгеология», базирующееся во Владивостоке. Это старейшее геологическое предприятие основано еще в 1954 году, занималось широким спектром профильных работ — от региональных исследований до разведки полезных ископаемых. На территории Приморья разведано 332 месторождения твёрдых полезных ископаемых, 180 из них открыты геологами «Приморгеологии».
Накануне на почту редакции ИА PrimaMedia пришло письмо из Всероссийского научно-исследовательского института им. А. П. Карпинского, в котором сообщалось о намерении создать Приморский сектор института на базе коллектива специалистов из ликвидирующегося предприятия, чтобы продолжить проведение геологических изысканий на территории Дальнего Востока в рамках проектов по миллионному и двухсоттысячному картированию.
Получить комментарии от АО «Приморгеология» не получилось, так как телефоны руководства предприятия временно недоступны. Корреспондент ИА PrimaMedia побывал в здании занимаемом АО «Приморгеология», но никого не застал. Вывески предприятия не демонтированы.
ИА PrimaMedia направила запрос о судьбе предприятия и его коллектива в АО «Дальневосточное производственно-геологическое объединение» для разъяснения ситуации.