«Приморгеология» закрывается, геологи останутся — что происходит в разведпредприятии

В феврале 2024 года появилась информация о ликвидации одно из предприятий Дальневосточного производственно-геологическое объединение — АО «Приморгеология», базирующееся во Владивостоке. Это старейшее геологическое предприятие основано еще в 1954 году, занималось широким спектром профильных работ — от региональных исследований до разведки полезных ископаемых. На территории Приморья разведано 332 месторождения твёрдых полезных ископаемых, 180 из них открыты геологами «Приморгеологии».