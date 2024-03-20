В Казахстане хотят запретить выдавать кредиты без одобрения супругов

«Основными целями законопроекта является снижение рисков закредитованности граждан и принятие мер по урегулированию их проблемной задолженности, а также защита прав потребителей финансовых услуг. В этих целях вводится запрет на предоставление беззалоговых потребительских кредитов гражданам при наличии у них просроченной задолженности свыше 90 дней, а также на начисление вознаграждения после 90 дней просрочки на действующие потребительские кредиты. Для защиты прав заемщиков по урегулированию просроченной задолженности вводится ограничение на переуступку прав требований физических лиц коллекторским агентствам до 24 месяцев с момента возникновения просрочки и с обязательным проведением не менее одной процедуры урегулирования задолженности».