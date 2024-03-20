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В Омской области за 80 миллионов продают мясоперерабатывающий комплекс

Его площадь составляет 500 кв. м.

Источник: Авито

В райцентре Муромцево на улице Чкалова продают готовый бизнес. Мясоперерабатывающий комплекс площадью 500 кв. м. оценили в 80 млн рублей.

По словам продавца, имущественный комплекс предприятия состоит из убойного и колбасного цеха, цеха полуфабрикатов и цеха по производству хлебобулочных изделий. В стоимость также входят 10 холодильных камер, которые вмещают до 300 тонн.

«Возможно переоборудование производства под рыбопереработку, кондитерское или иное производство, оптово-розничная торговля, туристический бизнес. Любой вид деятельности, все условия для этого есть. Экологически чистый район», — написано в объявлении.

Причина продажи бизнеса не указана.