Бренд натуральной косметики из Сочи расширит производство

Сочинский производитель натуральной косметики планирует расширить производство и создать агробиотехнопарк. Об этом сообщает первый замглавы Сочи по экономике и финансам Светлана Калинина.
«Производство растет, рост по сравнению с 2022 годом составляет 110%. Делается упор на участие в различных конкурсах, грантах. Являются участниками множественных всероссийских ярмарок-выставок», — рассказала Калинина после посещения уникальной фермы бренда.
На территории площадью 6,6 гектара выращивают сырье. Его используют для изготовления собственной косметики, в том числе шампуней, гелей для душа и уходовой продукции. Товары сочинского производителя представлены в сетевых магазинах, маркетплейсах, дьютифри.
Важно отметить, что все производство работает на солнечной энергии, для минимизации углеродного следа создан полный цикл производства, а практически вся упаковка может быть переработана повторно. При этом на животных косметика не тестируется.