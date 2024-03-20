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Почти 250 лифтов заменят в этом году в Екатеринбурге

Всего на замену лифтового оборудования потрятят более 982 миллионов рублей из разных источников финансирования.

В этом году в уральской столице заменят 248 лифтов, на них потратят из муниципального бюджета почти 300 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Всего в городе действует 13,6 тысячи лифтов. Большая часть из них расположена в домах, построенных до 2000 года, их срок эксплуатации превышает 25 лет.

«По состоянию на январь 2024 года количество лифтов с истекшим сроком эксплуатации (свыше 25 лет) составляет 1 тысячу 53 единицы — это около 8% от общего количества лифтов в мегаполисе», — уточнили в мэрии.

ЖКХ