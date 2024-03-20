В Ялте продолжается масштабный снос самостроев: убрано 70 конструкций

О начале масштабного сноса самостроев в администрации Ялты сообщали в феврале. Начали с масштабной хозпостройки на набережной Гурзуфа, которая с начала нулевых используется под склад местным предпринимателем. Также разобрали забор на Заречной и надстройку над гаражом на Гоголя.