В Ялте продолжается масштабный снос самостроев: убрано 70 конструкций

«Среди них — 200 метров заборов и ограждений, 33 ограничителя движения, 2 нестационарных торговых объекта, 3 гаража и прочий визуальный хлам», — уточнила мэр в своем Telegram-канале.
Янина Павленко добавила, что на данный момент идет расчистка территории на улице Сеченова. Она будет благоустроена в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
«Напоминаю, что собственникам предоставляем возможность самостоятельно освободить муниципальную землю. Очень прошу это сделать», — обратилась мэр.
О начале масштабного сноса самостроев в администрации Ялты сообщали в феврале. Начали с масштабной хозпостройки на набережной Гурзуфа, которая с начала нулевых используется под склад местным предпринимателем. Также разобрали забор на Заречной и надстройку над гаражом на Гоголя.