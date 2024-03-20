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В Ялте продолжается масштабный снос самостроев: убрано 70 конструкций

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости Крым. Порядка 70 самовольно установленных конструкций пошли под снос в Ялте в прошлом месяце. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко.

«Среди них — 200 метров заборов и ограждений, 33 ограничителя движения, 2 нестационарных торговых объекта, 3 гаража и прочий визуальный хлам», — уточнила мэр в своем Telegram-канале.

Янина Павленко добавила, что на данный момент идет расчистка территории на улице Сеченова. Она будет благоустроена в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Напоминаю, что собственникам предоставляем возможность самостоятельно освободить муниципальную землю. Очень прошу это сделать», — обратилась мэр.

О начале масштабного сноса самостроев в администрации Ялты сообщали в феврале. Начали с масштабной хозпостройки на набережной Гурзуфа, которая с начала нулевых используется под склад местным предпринимателем. Также разобрали забор на Заречной и надстройку над гаражом на Гоголя.

строительство