Соцфонд предупредил пенсионеров о приостановке выплаты пенсии в банки

В Социальном фонде предупредили пенсионеров о приостановке выплаты пенсии через банки и почту. Это касается тех случаев, когда деньги долго не забирали.
Обычно, если пенсию перечисляют через банк, считается, что пенсионер уже получил эти деньги. Даже если не снимать, деньги как зачисляли, так и будут зачислять.
Но так бывает не во всех случаях. Если в банке закрыть счет, на который приходила пенсия или открыть новый, но не сообщить реквизиты в СФР, по закону выплаты приостановят.
То же самое касается случаев, когда пенсию приносит почтальон или пожилой человек сам забирает в почтовом отделении. Если не приходить на почту, не открывать почтальону дверь и не сообщить о новом адресе после переезда, выплата пенсии будет приостановлена.
В СФР уточняют, что выплаты по любому из названных оснований приостановят при неполучении пенсии в течение шести месяцев подряд.
«То есть пенсионер не приходит на почту более полугода или не имеет счета в банке при безналичном варианте доставки», — разъясняют в фонде.
Для возобновления выплат после приостановки нужно написать заявление. Выплаты возобновят с 1 числа следующего месяца. Выплатят также и то, что пенсионер недополучил.
«Если ничего не предпринимать, то через шесть месяцев после приостановления СФР прекращает выплаты. Восстановить их можно также по заявлению в СФР. Пенсия за прошедшее время выплачивается максимум за три года», — добавляют в Социальном фонде.