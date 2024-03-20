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Соцфонд предупредил пенсионеров о приостановке выплаты пенсии в банки

Выплату пенсии приостановят и тем, кто получал деньги через почту.

В Социальном фонде предупредили пенсионеров о приостановке выплаты пенсии через банки и почту. Это касается тех случаев, когда деньги долго не забирали.

Обычно, если пенсию перечисляют через банк, считается, что пенсионер уже получил эти деньги. Даже если не снимать, деньги как зачисляли, так и будут зачислять.

Но так бывает не во всех случаях. Если в банке закрыть счет, на который приходила пенсия или открыть новый, но не сообщить реквизиты в СФР, по закону выплаты приостановят.

То же самое касается случаев, когда пенсию приносит почтальон или пожилой человек сам забирает в почтовом отделении. Если не приходить на почту, не открывать почтальону дверь и не сообщить о новом адресе после переезда, выплата пенсии будет приостановлена.

В СФР уточняют, что выплаты по любому из названных оснований приостановят при неполучении пенсии в течение шести месяцев подряд.

«То есть пенсионер не приходит на почту более полугода или не имеет счета в банке при безналичном варианте доставки», — разъясняют в фонде.

Для возобновления выплат после приостановки нужно написать заявление. Выплаты возобновят с 1 числа следующего месяца. Выплатят также и то, что пенсионер недополучил.

«Если ничего не предпринимать, то через шесть месяцев после приостановления СФР прекращает выплаты. Восстановить их можно также по заявлению в СФР. Пенсия за прошедшее время выплачивается максимум за три года», — добавляют в Социальном фонде.