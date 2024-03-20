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Казань обновится к Играм и саммиту БРИКС за 25 миллиардов рублей

На международных соревнованиях задействуют 17 объектов, из которых 14 остались со времен Универсиады 2013 года.

Казань обновится к Играм и саммиту БРИКС за 25 миллиардов рублей. Соответствующая сумма фигурирует в тендерах и ответах властей города.

Из бюджета выделят следующие деньги:

6,3 миллиарда рублей на дороги;

5 миллиардов рублей на спортивные объекты;

4,9 миллиардов рублей на парковки;

8 миллиардов рублей на стоянку на 33 самолета;

1 миллиард рублей на сети и фасады.

На международных соревнованиях задействуют 17 объектов, из которых 14 остались со времен Универсиады 2013 года, лишь три появились позднее — «Казань Экспо», экстрим-парк «Урам» и IT-парк имени Башира Рамеева.

Напомним, в Казани к саммиту БРИКС благоустроят сквер Котельникова.

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