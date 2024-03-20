Казань обновится к Играм и саммиту БРИКС за 25 миллиардов рублей. Соответствующая сумма фигурирует в тендерах и ответах властей города.
Из бюджета выделят следующие деньги:
6,3 миллиарда рублей на дороги;
5 миллиардов рублей на спортивные объекты;
4,9 миллиардов рублей на парковки;
8 миллиардов рублей на стоянку на 33 самолета;
1 миллиард рублей на сети и фасады.
На международных соревнованиях задействуют 17 объектов, из которых 14 остались со времен Универсиады 2013 года, лишь три появились позднее — «Казань Экспо», экстрим-парк «Урам» и IT-парк имени Башира Рамеева.
Напомним, в Казани к саммиту БРИКС благоустроят сквер Котельникова.