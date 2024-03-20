С 20 марта выросла плата за посещение Воронежского заповедника

Выросла стоимость входного билета на территорию Воронежского заповедника. С 20 марта посещение для взрослых стоит 170 рублей.
Увеличение цены в администрации особо охраняемой территории объяснили увеличением прожиточного минимума. Согласно нормам плата за посещение территории должна составлять не менее 1% от установленной величины прожиточного минимума.
В стоимость билета включены посещение Центральной усадьбы заповедника и экскурсионных объектов, в том числе экотроп.
Доход от посещений направляют на развитие и благоустройство заповедной зоны.