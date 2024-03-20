Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гатчине запущен завод по экологичной переработке пластиковой упаковки

«Газпром нефть» ввела в эксплуатацию комплекс по переработке пластиковых упаковочных материалов во вторичную гранулу мощностью 8,6 тысяч тонн.

Экологичность производства по переработке пластика обеспечивает современная система очистки воды замкнутого цикла. Оборудование, которое осуществляет фильтрацию использованной в технологическом процессе воды, позволяет улавливать мелкие пластиковые частицы. Очищенная вода повторно возвращается в технологический цикл.

На новом предприятии обеспечен полный цикл переработки пластиковой упаковки из полипропилена и полиэтилена и выпуска подготовленного сырья для дальнейшего использования.

Вторичное сырье — полимерную гранулу — компания станет направлять российским производителям продукции из пластика. Помимо этого, вторичную полимерную гранулу «Газпром нефти» планирует использовать для собственных потребностей. Из переработанного пластика компания будет выпускать гидроизоляционные материалы для промышленного и гражданского строительства.

«К 2030 году объемы применения вторичной гранулы только в периметре “Газпром нефти” могут достигнуть 3,2 тысяч тонн в год. Использовать переработанное сырье экономически эффективнее, а процесс рециклинга безопасен для окружающей среды. Наш проект вторичной переработки упаковочных материалов — важный шаг для развития экономики замкнутого цикла в стране, его реализация позволит возвращать в производственный процесс весь объем пластика, который выпускаем мы и наши партнеры», — прокомментировал запуск нового завода начальник департамента нефтехимии и СУГ «Газпром нефти» Игорь Королев.