В Гатчине запущен завод по экологичной переработке пластиковой упаковки

Экологичность производства по переработке пластика обеспечивает современная система очистки воды замкнутого цикла. Оборудование, которое осуществляет фильтрацию использованной в технологическом процессе воды, позволяет улавливать мелкие пластиковые частицы. Очищенная вода повторно возвращается в технологический цикл.
На новом предприятии обеспечен полный цикл переработки пластиковой упаковки из полипропилена и полиэтилена и выпуска подготовленного сырья для дальнейшего использования.
Вторичное сырье — полимерную гранулу — компания станет направлять российским производителям продукции из пластика. Помимо этого, вторичную полимерную гранулу «Газпром нефти» планирует использовать для собственных потребностей. Из переработанного пластика компания будет выпускать гидроизоляционные материалы для промышленного и гражданского строительства.
«К 2030 году объемы применения вторичной гранулы только в периметре “Газпром нефти” могут достигнуть 3,2 тысяч тонн в год. Использовать переработанное сырье экономически эффективнее, а процесс рециклинга безопасен для окружающей среды. Наш проект вторичной переработки упаковочных материалов — важный шаг для развития экономики замкнутого цикла в стране, его реализация позволит возвращать в производственный процесс весь объем пластика, который выпускаем мы и наши партнеры», — прокомментировал запуск нового завода начальник департамента нефтехимии и СУГ «Газпром нефти» Игорь Королев.