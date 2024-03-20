В Гатчине запущен завод по экологичной переработке пластиковой упаковки

«К 2030 году объемы применения вторичной гранулы только в периметре “Газпром нефти” могут достигнуть 3,2 тысяч тонн в год. Использовать переработанное сырье экономически эффективнее, а процесс рециклинга безопасен для окружающей среды. Наш проект вторичной переработки упаковочных материалов — важный шаг для развития экономики замкнутого цикла в стране, его реализация позволит возвращать в производственный процесс весь объем пластика, который выпускаем мы и наши партнеры», — прокомментировал запуск нового завода начальник департамента нефтехимии и СУГ «Газпром нефти» Игорь Королев.