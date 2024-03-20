Стало известно, сколько зарабатывают руководители транспортных МУПов Омска

Согласно представленным данным на официальном сайте мэрии, в 2023 году директор ПП № 8 Марат Саликов получал рекордные 306 тысяч рублей ежемесячно. Это существенное увеличение по сравнению с предыдущим годом, когда его заработок составлял 244 тысячи рублей.
Еще одним высокооплачиваемым руководителем оказался Сергей Фролов, глава МП «Электрический транспорт» и депутат городского совета, с заработком в 233 тысячи рублей в месяц. Заместителям Фролова были назначены ежемесячные доходы в диапазоне от 75 до 152 тысяч рублей.
Напомним, ранее мы писали, что омичам рассказали о зарплатах руководителей учреждений культуры.