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Стало известно, сколько зарабатывают руководители транспортных МУПов Омска

Важная информация о заработных платах руководителей МУПов под юрисдикцией Дептранса города Омска стала доступной для общественности.

Согласно представленным данным на официальном сайте мэрии, в 2023 году директор ПП № 8 Марат Саликов получал рекордные 306 тысяч рублей ежемесячно. Это существенное увеличение по сравнению с предыдущим годом, когда его заработок составлял 244 тысячи рублей.

Еще одним высокооплачиваемым руководителем оказался Сергей Фролов, глава МП «Электрический транспорт» и депутат городского совета, с заработком в 233 тысячи рублей в месяц. Заместителям Фролова были назначены ежемесячные доходы в диапазоне от 75 до 152 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали, что омичам рассказали о зарплатах руководителей учреждений культуры.