Стало известно, сколько зарабатывают руководители транспортных МУПов Омска

Еще одним высокооплачиваемым руководителем оказался Сергей Фролов, глава МП «Электрический транспорт» и депутат городского совета, с заработком в 233 тысячи рублей в месяц. Заместителям Фролова были назначены ежемесячные доходы в диапазоне от 75 до 152 тысяч рублей.