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20 марта в квартирах Казани из крана может пойти зеленая вода

Коммунальщики при помощи красителя проверяют трубы на предмет утечки.

Источник: Комсомольская правда

В эту среду, 20 марта, в квартирах домов Авиастроительного, Кировского, Московского, Ново-Савиновского районов Казани из крана может пойти зеленая вода.

Дело в том, что коммунальщики при помощи красителя «Уранин-А» проверяют состояния магистральных тепловодов, которые идут от Казанской ТЭЦ-2. Будут искать утечки.

Если зеленая вода все же пойдет из крана, горожанам надо будет сообщить об этом по телефону: 8 (843) 291−87−95.

Что же касается самого красителя, то, как утверждают в городском комитете ЖКХ, «Уранин-А» безвреден и допущен к применению Роспотребнадзором для обнаружения утечек в коммунальных сетях.

ЖКХ