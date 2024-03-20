20 марта в квартирах Казани из крана может пойти зеленая вода

В эту среду, 20 марта, в квартирах домов Авиастроительного, Кировского, Московского, Ново-Савиновского районов Казани из крана может пойти зеленая вода.
Дело в том, что коммунальщики при помощи красителя «Уранин-А» проверяют состояния магистральных тепловодов, которые идут от Казанской ТЭЦ-2. Будут искать утечки.
Если зеленая вода все же пойдет из крана, горожанам надо будет сообщить об этом по телефону:
Что же касается самого красителя, то, как утверждают в городском комитете ЖКХ, «Уранин-А» безвреден и допущен к применению Роспотребнадзором для обнаружения утечек в коммунальных сетях.