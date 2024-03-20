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С 3 апреля омичи смогут летать в Калининград

С 3 апреля появляется новая возможность полететь в Калининград из Омска без лишних пересадок.

Теперь омичи смогут отправиться в путешествие, сократив время в пути и избавившись от необходимости пересаживаться через Москву или Санкт-Петербург.

В новом направлении пассажирам предстоит совершить пересадку в Казани всего за 1 час 15 минут. Общая продолжительность полета из Омска до Калининграда составит 7 часов 20 минут. Вылеты будут осуществляться по средам и воскресеньям.

Билеты уже доступны для приобретения на сайте авиакомпании. Стоимость авиабилета с учетом багажа начинается от 16,5 тыс. рублей. Путешествовать в Калининград омичи будут на Boeing 737−800.

Напомним, ранее мы писали, что самолет для перевозки первых лиц страны заметили в Омске.