Росприроднадзор: терминал «Тамань» загрязнил Черное море

«Ущерб Черному морю составил 49,6 млн рублей», — сказано в картотеке суда.
Загрязнение зерновой пылью произошло в 2022 году во время погрузки шрота на теплоход «Владимир Захарченко».
Росприроднадзор выявил это во время обследования и предложил возместить ущерб, но компания не согласилась, а также оспорила законность проведения проверки в суде. Далее состоялось еще несколько судебных споров, и Фемида встала на сторону природоохранного ведомства.
Ранее сообщалось, что ущерб Черному морю от разлива нефти в Новороссийске составил 450 млн рублей.