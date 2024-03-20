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Росприроднадзор: терминал «Тамань» загрязнил Черное море

ТЕМРЮК, 20 марта, ФедералПресс. Работа терминала «Тамань» привела к загрязнению Черного моря. Об этом сообщает арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Ущерб Черному морю составил 49,6 млн рублей», — сказано в картотеке суда.

Загрязнение зерновой пылью произошло в 2022 году во время погрузки шрота на теплоход «Владимир Захарченко».

Росприроднадзор выявил это во время обследования и предложил возместить ущерб, но компания не согласилась, а также оспорила законность проведения проверки в суде. Далее состоялось еще несколько судебных споров, и Фемида встала на сторону природоохранного ведомства.

Ранее сообщалось, что ущерб Черному морю от разлива нефти в Новороссийске составил 450 млн рублей.

экология