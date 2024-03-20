Омское предприятие массово ищет сотрудников на зарплату до 80 тысяч рублей

Основным направлением деятельности предприятия является исследование, разработка и производство резинокордных и резинометаллических изделий.
Отметим, согласно данным на сайте компании, заводу требуются различные сотрудники на производство. Так, заточнику 6 разряда предлагается зарплата в размере 81 тысяча рублей (вакансия представлена в октябре 2023 года); 57 тысяч рублей предлагают фрезеровщику 6 разряда. Вакансии предприятия размещены и на портале Службы занятости Омской области. Согласно объявлениям, системному администратору на предприятии готовы платить 70 тысяч рублей; слесарю-ремонтнику 6 разряда — 56,7 тысячи рублей.
Добавим, кроме АО ФНПЦ «Прогресс» свои вакансии на ближайшей ярмарке представят УМВД России по Омской области; АО «РЖД»; Пограничное управление ФСБ РФ по Омской области; ФГКУ Управление Войск Национальной Гвардии РФ по Омской области; БУЗОО «Медицинский информационно-аналитический центр»; КУ ЦХО ГГПУ (Госюроргбюро).
Ярмарка вакансий пройдет в кадровом центре по улице Тарская, 11; начало — в 11 часов.