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Омское предприятие массово ищет сотрудников на зарплату до 80 тысяч рублей

В Омске в ближайшую пятницу, 22 марта 2024 года, пройдет очередная ярмарка вакансий, ключевым работодателем которой станет предприятие оборонно-промышленного комплекса АО ФНПЦ «Прогресс».

Основным направлением деятельности предприятия является исследование, разработка и производство резинокордных и резинометаллических изделий.

Отметим, согласно данным на сайте компании, заводу требуются различные сотрудники на производство. Так, заточнику 6 разряда предлагается зарплата в размере 81 тысяча рублей (вакансия представлена в октябре 2023 года); 57 тысяч рублей предлагают фрезеровщику 6 разряда. Вакансии предприятия размещены и на портале Службы занятости Омской области. Согласно объявлениям, системному администратору на предприятии готовы платить 70 тысяч рублей; слесарю-ремонтнику 6 разряда — 56,7 тысячи рублей.

Добавим, кроме АО ФНПЦ «Прогресс» свои вакансии на ближайшей ярмарке представят УМВД России по Омской области; АО «РЖД»; Пограничное управление ФСБ РФ по Омской области; ФГКУ Управление Войск Национальной Гвардии РФ по Омской области; БУЗОО «Медицинский информационно-аналитический центр»; КУ ЦХО ГГПУ (Госюроргбюро).

Ярмарка вакансий пройдет в кадровом центре по улице Тарская, 11; начало — в 11 часов.

занятость