Омский депутат предложил пустить ливнёвку по поверхности

На сегодняшнем заседании комитета по ЖКХ депутаты Горсовета обсудили эффективность работы ливневой канализации. Проблем в этой сфере хватает: как рассказал и.о. главы УДХБ Антон Глебов, из необходимых городу 700 километров есть лишь 211, да и те на 60−70% заилены.
Один из вариантов решения предложил депутат Алексей Провозин. Он рассказал, что в зоне многоэтажной застройки ливнёвку строят только в одном случае: при реконструкции дорог. В то же время в частном секторе мэрия прокладывает ливнёвку без ограничений, причём более быстрый и дешёвый вариант — канализацию открытого типа.
Провозин предложил «отвязать» строительство ливнёвки от ремонта дорог и активно строить открытую ливневую канализацию в том числе в районах многоэтажек.
«У меня Нефтяники топит ко всем чертям. Нам нужно удвоить количество сетей водоотведения», — не стеснялся в выражениях депутат.
По его мнению, для успешного строительства ливнёвки открытого типа Омску понадобится карта рельефа — без этого система не сработает.
Отметим, что ливневая канализация открытого типа может существовать в разных вариантах — от самого простого (в виде канав у дорог частного сектора) до более элегантных вариантов, закрытых решётками. Такие варианты вполне могут смотреться уместно и среди многоэтажных домов.