Омский депутат предложил пустить ливнёвку по поверхности

Один из вариантов решения предложил депутат Алексей Провозин. Он рассказал, что в зоне многоэтажной застройки ливнёвку строят только в одном случае: при реконструкции дорог. В то же время в частном секторе мэрия прокладывает ливнёвку без ограничений, причём более быстрый и дешёвый вариант — канализацию открытого типа.