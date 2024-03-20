Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Администрация Екатеринбурга анонсировала кадровые перестановки в «Гортрансе»

В администрации Екатеринбурга анонсировали кадровые перестановки в МУП «Гортранс» и в Центре организации движения. Как пояснили ЕАН в мэрии, транспортную реформу в муниципалитете будут проводить новые специалисты.

Городские власти отметили, что в «Гортрансе» уже наметились позитивные тенденции. В частности, за январь-февраль число пришедших сотрудников в муниципальном предприятии превысило количество уволившихся.

В городской администрации анонсировали и улучшение условий труда специалистов «Гортранса». С 2025 года планируется начать ремонт объектов, на которых работают люди. В третьем квартале сотрудникам предприятия увеличат зарплату на 30%.

Как писал ЕАН, осенью прошлого года суд отправил в СИЗО начальника филиала «Автобусные перевозки» Александра Хабарова и ведущего инженера материально-технического снабжения Дмитрия Фурсика. Топ-менеджерам «Гортранса» вменяют коррупционное преступление.

﻿