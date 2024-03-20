Администрация Екатеринбурга анонсировала кадровые перестановки в «Гортрансе»

Городские власти отметили, что в «Гортрансе» уже наметились позитивные тенденции. В частности, за январь-февраль число пришедших сотрудников в муниципальном предприятии превысило количество уволившихся.
В городской администрации анонсировали и улучшение условий труда специалистов «Гортранса». С 2025 года планируется начать ремонт объектов, на которых работают люди. В третьем квартале сотрудникам предприятия увеличат зарплату на 30%.
Как писал ЕАН, осенью прошлого года суд отправил в СИЗО начальника филиала «Автобусные перевозки» Александра Хабарова и ведущего инженера материально-технического снабжения Дмитрия Фурсика. Топ-менеджерам «Гортранса» вменяют коррупционное преступление.