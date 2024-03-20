Власти Уфы распродают трамваи и троллейбусы за 254 млн рублей

В Уфе на торги выставили пять трамваев и 57 троллейбусов, принадлежавших обанкротившемуся МУЭТ. Начальная цена лота составляет 254,2 млн рублей, сообщается в документации на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Отметим, что их пытаются продать в четвертый раз. Предыдущие три попытки не увенчались успехом. Известно, что цена будет снижаться каждые семь календарных дней.
Среди обязательных условий конкурса являются «заключение соглашения с органом местного самоуправления об использовании объекта в соответствии с его социальным назначением, обязательства покупателя обеспечивать надлежащее содержание и использование имущества в соответствии с их целевым назначением, которые включают обязательства покупателя предоставлять гражданам Уфы бесперебойное осуществление перевозки пассажиров».
Заявки на участие будут приниматься до 3 июня.