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Власти Уфы распродают трамваи и троллейбусы за 254 млн рублей

Это уже четвертая попытка, три предыдущих были безуспешными.

В Уфе на торги выставили пять трамваев и 57 троллейбусов, принадлежавших обанкротившемуся МУЭТ. Начальная цена лота составляет 254,2 млн рублей, сообщается в документации на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Отметим, что их пытаются продать в четвертый раз. Предыдущие три попытки не увенчались успехом. Известно, что цена будет снижаться каждые семь календарных дней.

Среди обязательных условий конкурса являются «заключение соглашения с органом местного самоуправления об использовании объекта в соответствии с его социальным назначением, обязательства покупателя обеспечивать надлежащее содержание и использование имущества в соответствии с их целевым назначением, которые включают обязательства покупателя предоставлять гражданам Уфы бесперебойное осуществление перевозки пассажиров».

Заявки на участие будут приниматься до 3 июня.