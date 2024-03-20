Какие продукты подешевели в челябинских магазинах

«В Челябинской области цены на картофель, пылесосы, стиральные машины, топливо и микроволновые печи оказались ниже, чем в других регионах Уральского федерального округа», — сообщили в Контрольно-счетной палате региона изданию ГТРК «Южный Урал».
Цены падают также на натуральный мед и филе рыбы.
В сфере услуг больше всего снизилась стоимость на билеты в поезд — почти на 7%.
Также наблюдается спад на путевки на Черноморское побережье — сейчас они стоят около 45 тысяч рублей.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что на Южном Урале стоимость яиц за неделю снизилась на 0,2%.