Какие продукты подешевели в челябинских магазинах

ЧЕЛЯБИНСК, 20 марта, ФедералПресс. В Челябинске снизились цены на более чем 150 видов товаров и продуктов. Цитрусовые лидируют по темпам падения стоимости — на 10%. Также речь идет о картофеле: его средняя цена составляет чуть выше 25 рублей за килограмм.