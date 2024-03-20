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Какие продукты подешевели в челябинских магазинах

ЧЕЛЯБИНСК, 20 марта, ФедералПресс. В Челябинске снизились цены на более чем 150 видов товаров и продуктов. Цитрусовые лидируют по темпам падения стоимости — на 10%. Также речь идет о картофеле: его средняя цена составляет чуть выше 25 рублей за килограмм.

«В Челябинской области цены на картофель, пылесосы, стиральные машины, топливо и микроволновые печи оказались ниже, чем в других регионах Уральского федерального округа», — сообщили в Контрольно-счетной палате региона изданию ГТРК «Южный Урал».

Цены падают также на натуральный мед и филе рыбы.

В сфере услуг больше всего снизилась стоимость на билеты в поезд — почти на 7%.

Также наблюдается спад на путевки на Черноморское побережье — сейчас они стоят около 45 тысяч рублей.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что на Южном Урале стоимость яиц за неделю снизилась на 0,2%.