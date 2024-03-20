Опубликован перечень дворов, которые в 2024 году благоустроят в Башкирии

Ранее «Башинформ» рассказывал, как идет благоустройство по программе «Башкирские дворики» в муниципалитетах региона. Напомним, что программа, инициированная Главой РБ, реализуется в Башкирии с 2019 года. За это время в регионе благоустроено 1326 дворовых территорий. На данные цели за 5 лет направлено более 6,2 млрд рублей бюджетных средств. Ежегодно благоустройство позволяет улучшить качество жизни десятков тысяч людей, в частности, в 2023 году его результаты ощутили 50 тыс. жителей городов и сел, а за все время реализации программы — более 400 тыс. человек.