Опубликован перечень дворов, которые в 2024 году благоустроят в Башкирии

Так, в Уфе благоустроят дворы по адресам: ул. Набережная р. Уфы, д. 49, 51, 55, 57; ул. Ахметова д. 316, 316/4; ул. Шмидта 16, 16/1; ул. Рихарда Зорге 26/1, 26/2,26/3, 28/1, 28/2, 28/3; ул. Борисоглебская 5, 7; ул. Шота Руставели д. 37, 37/1; ул. Степана Кувыкина 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20; ул. Октябрьской революции д. 77, 77/1; ул. Кольцевая, 170/1, 168; ул. Черниковская, 75/2, 75/3; ул. Ухтомского д. 16, ул. Мусоргского 23, 25, 25/1.
С подробным списком территорий для благоустройства по всей республике можно ознакомиться здесь.
Ранее «Башинформ» рассказывал, как идет благоустройство по программе «Башкирские дворики» в муниципалитетах региона. Напомним, что программа, инициированная Главой РБ, реализуется в Башкирии с 2019 года. За это время в регионе благоустроено 1326 дворовых территорий. На данные цели за 5 лет направлено более 6,2 млрд рублей бюджетных средств. Ежегодно благоустройство позволяет улучшить качество жизни десятков тысяч людей, в частности, в 2023 году его результаты ощутили 50 тыс. жителей городов и сел, а за все время реализации программы — более 400 тыс. человек.